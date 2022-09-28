TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ başvuru sonuçları sonrası İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekilişi tarihi için araştırmalar hız kazandı. Kendi illerinde kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar TOKİ sosyal konut projesi son dakika gelişmelerini ve duyurularını takip ediyor. TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, nasıl yapılacak? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri…

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ sosyal konut kura çekimi için beklenen TOKİ başvurularının sonuçları için geri sayım başladı. Kuralar sonuçların belli olması ardından çekilecek.

Peki, tarih belli mi?