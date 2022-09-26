Haberler Yaşam Haberleri TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 26.9.2022 07:20

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu?

TOKİ kura çekimi tarihi 81 ilde bu projeye başvuran vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Şimdilerde ise özellikle işlemlerini tamamlayan vatandaşlar gözünü başvuru sonuçları için gelecek açıklamaya çevirdi. Bu noktada “TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt arıyor. 81 il genelinde 250 bin konutun yapılacağı açıklanmış ve düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan sosyal konut projesinin tüm detayları duyurulmuştu. İşte TOKİ kura tarihi ile ilgili detaylar...

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu?

Sosyal konut başvurularının alınmaya başlanmasının ardından TOKİ kura çekim tarihi, gündemdeki yerini aldı. Bu noktada ise "2022 TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Açıklamaya göre; İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ev sahipleri noter huzurunda gerçekleşecek çekilişle belirlenecek. Peki, 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ!

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ!

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ!

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ!

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ!

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.

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