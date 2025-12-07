Haberler Yaşam Haberleri TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ TAKVİMİ: TOKİ kura sonuçları ne zaman belli olacak, ilk teslimat hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 7.12.2025 16:29

TOKİ başvuru ve kura sürecine ilişkin beklenti artıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 19 Aralık’ta tamamlanacak. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından kura takvimi işlemeye başlayacak. Proje kapsamında 81 ilde yapılacak örnek daireler de kamuoyuyla paylaşıldı. Peki TOKİ başvuru sonuçları hangi tarihte duyurulacak? 1+1 ve 2+1 konutlar için kura çekimleri ne zaman yapılacak, isim listeleri hangi tarihte erişime açılacak?

TOKİ başvuru sonuçlarının duyurulacağı tarih vatandaşların gündeminde. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için süreç devam ediyor. Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri yayımlanacak ve vatandaşlar sonuçları iki farklı platform üzerinden görüntüleyebilecek. Peki TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, takvim belli oldu mu? İşte detaylar...

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi için yürütülen başvuru takvimi netleşti. 10 Kasım 2025'te başlayan başvurular, belirlenen süre içinde tamamlanacak. Başvurusunu hâlâ yapmamış olan vatandaşların, süreç kapanmadan gerekli işlemleri gerçekleştirmesi gerekiyor.

E-Devlet üzerinden başvuru için son gün: 18 Aralık 2025
Banka şubeleri üzerinden başvuru için son gün: 19 Aralık 2025

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.

TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin ardından gözler e-devlet ekranına ve TOKİ resmi intrernet sitesine ve sosyal medya hesaplarına dönecek. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

