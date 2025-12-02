Haberler Yaşam Haberleri TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI! TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 2.12.2025 09:51

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI! TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Türkiye’nin konut gündemini yakından meşgul eden Ev Sahibi Türkiye projesinde başvurular sürerken, gözler kura tarihleri ve sonuç açıklamalarına çevrildi. 500 bin sosyal konut için yapılan yoğun başvurular, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlara umut olurken, projeye yönelik araştırmalar da hız kazandı. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI! TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Ev Sahibi Türkiye projesinde süreç hızla işlerken, kura takvimi için heyecan dorukta. 500 bin sosyal konutluk dev proje, ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın umudu haline geldi. Başvuru sürecinin ardından konut hakkı sahiplerinin belirleneceği kura çekimlerine geçilecek. TOKİ başvuru sonuçları için araştırmalar yoğunlaştı. ,Peki, TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak, ilk teslimat hangi tarihte?

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi kapsamında yürütülen başvuru sürecine ilişkin takvim belli oldu. 10 Kasım 2025'te başlayan başvurular, belirlenen tarihlerde sona erecek. Henüz işlemlerini tamamlamayan adayların, sürecin kapanış tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

E-Devlet üzerinden başvuru son günü: 18 Aralık 2025
Banka şubelerinden başvuru son günü: 19 Aralık 2025

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.

TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin ardından gözler e-devlet ekranına ve TOKİ resmi intrernet sitesine ve sosyal medya hesaplarına dönecek. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI! TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz