14 Eylül 2022 tarihinden bu yana yoğun talep gören TOKİ Sosyal Konut Projesi Başvuruları, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle ucuz konut sahibi olmak isteyenler tarafından yoğun olarak devam ederken, e-devlet kapısı ile Halkbank, Ziraat Bankası şubeleri üzerinden başvurularını tamamlayanlar tarafından "TOKİ kura çekimi tarihi" bilgisi öğrenilmek istenerek "2022 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, hangi gün yapılacak?" soruları üzerinden yapılan araştırmalar sürüyor.

2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE, HANGİ GÜN YAPILACAK?

"TOKİ 250 bin Sosyal Konut Projesi kura çekimi ne zaman?" sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;