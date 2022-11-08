TOKİ kura çekimi tarihleri gündemde en sıcak konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye geneli için gerçekleştirilecek dev sosyal konut projesinde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan iller için TOKİ kura çekimi tarihleri açıklanmıştı. Bu doğrultuda Ardahan, Şırnak, Kars ve Siirt illeri için TOKİ kura çekilişi yapıldı. Canlı yayınlanan çekiliş ile hak sahipleri belli oldu. Süreç kademeli olarak devam ederken Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Sosyal konut TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…