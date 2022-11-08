TOKİ kura çekimi tarihleri gündemde en sıcak konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye geneli için gerçekleştirilecek dev sosyal konut projesinde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan iller için TOKİ kura çekimi tarihleri açıklanmıştı. Bu doğrultuda Ardahan, Şırnak, Kars ve Siirt illeri için TOKİ kura çekilişi yapıldı. Canlı yayınlanan çekiliş ile hak sahipleri belli oldu. Süreç kademeli olarak devam ederken Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Sosyal konut TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…
SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!
''TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman?'' sorusu, uzun süredir vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konu ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, açıklamasında, TOKİ sosyal konut çekiliş tarihini duyurdu ve ilk çekilişin yapılacağı iller de paylaşıldı.
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı.
Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.
Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."
22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANACAK!
Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.
TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
TAKVİM HAFTALIK AÇIKLANACAK
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde;
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;
Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Bu zamana kadar Şırnak ve Ardahan sonuçları belli oldu.
Şimdi, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları bekleniyor…
TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?
Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erdi.
TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları 15 Kasım 2022 tarihine kadar devam erecek.
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