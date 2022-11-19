TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte kura takvimi

17-28 KASIM 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA: 2. ETAP BAŞLADI!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. 11 il için yeni TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu.

TOKİ kura çekilişi ikinci etabı, 17 Kasım 2022 Perşembe günü Kilis ve Muş illeri ile başladı ve 28 Kasım'a kadar devam edecek.

17-28 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır'da toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak.