TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte kura takvimi

TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 araştırılıyor. 17 - 28 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak olan TOKİ kura çekimi illeri belli oldu. 2. etap Gaziantep ile başladı. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden başvuru yapan vatandaşlar şansın yüzlerine gülüp gülmediğini öğrenebiliyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İzmir, Ankara ve İstanbul'da TOKİ kura çekimi tarihleri belli mi? İşte detaylar...
SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.
Hafta boyu devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Batman, Iğdır, Mardin, Van, Ağrı, Hakkari, Şanlıurfa, Bitlis, Kilis ve Muş illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.
19 Kasım 2022 Cumartesi (bugün) Gaziantep ve Erzurum'da kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.
12 İLDE 21 BİN 893 KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELLİ OLDU!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen projenin ilk kuraları çekilerek tamamlandı.
7-16 Kasım 2022 tarihleri arasında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu.
17-28 KASIM 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA: 2. ETAP BAŞLADI!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. 11 il için yeni TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu.
TOKİ kura çekilişi ikinci etabı, 17 Kasım 2022 Perşembe günü Kilis ve Muş illeri ile başladı ve 28 Kasım'a kadar devam edecek.
17-28 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır'da toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak.
17-28 KASIM 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ
11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde;
17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut
18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut – Gaziantep 10 bin 24
19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut
21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut
22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut
23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek
24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650
26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791
28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut
NOT: Erzurum Tekman ve Şenkaya Avşar'da başvuru sayısı az olduğu için 110 konutta kura çekimi yapılmayacak.
TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
TOKİ kura çekimi sonuçları için:
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ