TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DUYURULDU || Ankara, İzmir ve İstanbul 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi için tarih verildi. Türkiye tarihinin dev sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek olan heyecan dolu süreç için detaylar geçtiğimiz gün Bakan Kurum tarafından açıklandı. "Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Bakanlık açıklamasında kuraların noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi. Peki, Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih ve detaylar.
Son dakika haberi...TOKİ kura çekimi için en çok merak edilen tarih belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 milyonu aşkın geçerli başvurunun olduğu TOKİ Sosyal Konut Projesi için milyonların merakla beklediği açıklamayı yaptı.
SON DAKİKA HABERİ | BAKAN KURUM: TOKİ KURA ÇEKİMİ MART AYINA KADAR BİTECEK
Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında "13 Eylül 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz!
TOKİ kura çekimi için tarih verildi! Sosyal konut projesinde ilk kuralar çekiliyor | Video
Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek!" ifadelerini kullandı.
"TOKİ KURA ÇEKİMİ NOTER HUZURUNDA YAPILACAK"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.
"10 GÜNDE 12 İLDE 22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİMİ OLACAK"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura çekimine ilişkin resmî sosyal medya hesabından açıklamada bulundu; 10 günde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimini tamamlayacaklarını müjdeledi.
Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"13 Eylül 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz! Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek!"
"İLK KURALAR 7 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ ŞIRNAK VE ARDAHAN'DA ÇEKİLECEK"
Yüzyılın sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için kura çekimi heyecanı başlıyor.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada kura çekiminin yarın başlayacağı hatırlatılarak ilk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan'da çekileceği bildirildi.
"KURA ÇEKİMİ NOTER HUZURUNDA ÇEKİLECEK VE CANLI YAYINLANACAK"
10 gün içerisinde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekiminin gerçekleştirileceği kaydedilen Bakanlık açıklamasında kuraların noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.
Açıklamada, kura çekiminin yapılacağı iller, konut sayıları ve tarihleri şu şekilde aktarıldı:
7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut
13 Eylül 👉🏼 İlk Evim İlk İş Yerim Projemizi açıkladık.— Murat KURUM (@murat_kurum) November 6, 2022
40 gün sonra 👉🏼 5.615 konutun temellerini attık.
2 ay bile olmadan İLK KURALARI ÇEKİYORUZ!
Yarın başlayıp 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız.
250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek! pic.twitter.com/xmJKpsrJPe
TOKİ sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi için kura çekim yerleri ve saati açıklandı.