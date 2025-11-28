TOKİ KURA SONUÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! TOKİ kura sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

Ev sahibi olamayan vatandaşlara yeni bir fırsat sunan Ev Sahibi Türkiye projesinde heyecan dorukta. Başvuruları devam eden 500 bin konut için kura çekim tarihleri gündemin ilk sırasına yerleşti. On binlerce kişi, hak sahiplerinin belirleneceği kura sürecinin başlangıcını ve sonuçların ilan gününü merak ediyor. Peki, 2025 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?