TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin konut başvuru sonuçları ve kura çekimi tarihleri

Giriş Tarihi: 9.12.2025 10:56

Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvurular sona ermek üzere. Yüz binlerce vatandaşın hayalini kurduğu konutların hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ kura çekimi tarihleri ve sonuçların açıklanacağı takvim paylaşıldı. Peki, 2025 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet ve banka üzerinden başvuru yapacaklar için son başvuru günü ve tüm kritik tarihler!

Dar gelirli vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru heyecanı son günlerine giriyor. Başvuru süreci tamamlandıktan hemen sonra ise gözler, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek olan kura çekilişlerine çevrilecek. 81 ildeki konutların hak sahipleri Aralık 2025 sonunda TOKİ kura sonuçları ile belirlenecek.

TOKİ BAŞVURULARINDA SON GÜNLER!

Proje takvimine göre, 10 Kasım 2025'te başlayan başvurular için süreç hızla ilerliyor:

Bankalar Üzerinden Son Başvuru: 500 bin sosyal konut için bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

e-Devlet Üzerinden Son Başvuru: e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvurular ise banka başvurularından bir gün önce, 18 Aralık 2025 Perşembe günü sona erecek.

Başvuru yapacak vatandaşların, süre dolmadan işlemlerini tamamlamaları ve 5.000 TL'lik başvuru ücretini yatırmaları gerekmektedir.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruların tamamlanmasının hemen ardından, il bazlı olarak kura çekimi süreci başlayacak.

Detay Tarih Aralığı
Hak Sahibi Belirleme Kuraları 29 Aralık 202527 Şubat 2026
Kura Çekilişi Şekli 81 ilde, konut sayılarına göre il bazlı ve noter huzurunda canlı yayınla
Proje İhale Başlangıcı Kasım 2025 itibarıyla
Konut Teslimatları Mart 2027 itibarıyla

Kura çekiliş takvimi, 29 Aralık 2025 tarihinde başlayıp, 27 Şubat 2026 tarihine kadar yaklaşık iki ay sürecektir. Her ilin kura çekiliş tarihi ve saatinin, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden aşamalı olarak duyurulması bekleniyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçlarının açıklanma süreci, çekilişlerin tamamlanma takvimine göre belirlenecek.

Kura çekilişleri, her il ve proje için tamamlandıktan hemen sonra hak sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek listeler ilan edilmeye başlanacaktır.

Vatandaşlar, TOKİ başvuru sonuçları tarihini TOKİ'nin resmi internet sitesi (evsahibiturkiye.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaraları ile kura sonucu sorgulaması bekleniyor.

