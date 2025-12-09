TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin konut başvuru sonuçları ve kura çekimi tarihleri

Dar gelirli vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru heyecanı son günlerine giriyor. Başvuru süreci tamamlandıktan hemen sonra ise gözler, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek olan kura çekilişlerine çevrilecek. 81 ildeki konutların hak sahipleri Aralık 2025 sonunda TOKİ kura sonuçları ile belirlenecek.
Proje takvimine göre, 10 Kasım 2025'te başlayan başvurular için süreç hızla ilerliyor:
Bankalar Üzerinden Son Başvuru: 500 bin sosyal konut için bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.
e-Devlet Üzerinden Son Başvuru: e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvurular ise banka başvurularından bir gün önce, 18 Aralık 2025 Perşembe günü sona erecek.
Başvuru yapacak vatandaşların, süre dolmadan işlemlerini tamamlamaları ve 5.000 TL'lik başvuru ücretini yatırmaları gerekmektedir.
Başvuruların tamamlanmasının hemen ardından, il bazlı olarak kura çekimi süreci başlayacak.
|Detay
|Tarih Aralığı
|Hak Sahibi Belirleme Kuraları
|29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026
|Kura Çekilişi Şekli
|81 ilde, konut sayılarına göre il bazlı ve noter huzurunda canlı yayınla
|Proje İhale Başlangıcı
|Kasım 2025 itibarıyla
|Konut Teslimatları
|Mart 2027 itibarıyla
Kura çekiliş takvimi, 29 Aralık 2025 tarihinde başlayıp, 27 Şubat 2026 tarihine kadar yaklaşık iki ay sürecektir. Her ilin kura çekiliş tarihi ve saatinin, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden aşamalı olarak duyurulması bekleniyor.
Kura sonuçlarının açıklanma süreci, çekilişlerin tamamlanma takvimine göre belirlenecek.
Kura çekilişleri, her il ve proje için tamamlandıktan hemen sonra hak sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek listeler ilan edilmeye başlanacaktır.
Vatandaşlar, TOKİ başvuru sonuçları tarihini TOKİ'nin resmi internet sitesi (evsahibiturkiye.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaraları ile kura sonucu sorgulaması bekleniyor.