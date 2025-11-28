TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekimi ne zaman, isim listesi hangi tarihte açıklanacak?

Ev sahibi olamayan vatandaşlara yeni bir fırsat sunan Ev Sahibi Türkiye projesinde heyecan dorukta. Başvuruları devam eden 500 bin konut için kura çekim tarihleri gündemin ilk sırasına yerleşti. On binlerce kişi, hak sahiplerinin belirleneceği kura sürecinin başlangıcını ve sonuçların ilan gününü merak ediyor. Peki, 2025 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi kapsamında yürütülen başvuru sürecine ilişkin takvim belli oldu. 10 Kasım 2025'te başlayan başvurular, belirlenen tarihlerde sona erecek. Henüz işlemlerini tamamlamayan adayların, sürecin kapanış tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.
E-Devlet üzerinden başvuru son günü: 18 Aralık 2025
Banka şubelerinden başvuru son günü: 19 Aralık 2025