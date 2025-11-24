TOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi için geri sayım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesine ilgi çığ gibi büyüyor. Uygun ödeme koşulları ve 240 ay vade imkanı sunan proje, düşük gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat oldu. Başvurular e-Devlet ve yetkili banka şubeleri aracılığıyla kabul edilirken, başvuru süreci henüz devam ediyor. Peki, 2025 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ Sosyal Konut Projesi için başvuru takvimi netleşti. 10 Kasım 2025 tarihinde başlayan başvurular, belirlenen tarihte sona erecek. Başvurularını henüz tamamlamamış adayların bu tarihe kadar işlemlerini bitirmeleri gerekmektedir.
E-Devlet Başvuru Bitiş Tarihi: 18 Aralık 2025
Banka Şubeleri Başvuru Bitiş Tarihi: 19 Aralık 2025
Başvuru sürecinin tamamlanmasının hemen ardından, konut sahibi olmaya hak kazanacak isimlerin belirleneceği kura çekimi süreci başlayacak. TOKİ tarafından duyurulan resmi takvime göre kura çekilişleri, başvuru bitiminden kısa bir süre sonra başlayacak ve yaklaşık iki ay sürecektir.
Kura Çekiliş Başlangıç Tarihi: 29 Aralık 2025
Kura Çekiliş Bitiş Tarihi: 27 Şubat 2026
TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.
Çekilişi yapılan iller için sonuçların, kura çekilişinin yapıldığı gün veya en geç ertesi gün duyurulması bekleniyor.
Kura çekiminin ardından gözler e-devlet ekranına ve TOKİ resmi intrernet sitesine ve sosyal medya hesaplarına dönecek. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.