TOKİ kura sonuçları zaman açıklanacak? 1+1 ve 2+1 evlerin TOKİ kura çekimi ne zaman olacak?

Giriş Tarihi: 21.11.2025 08:27

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvuruları devam ederken aynı zamanda gözler kura sonuç tarihine çevrildi. 1+1 ve 2+1 daireler için yapılacak kura çekiminin ne zaman gerçekleşeceği, hak sahiplerinin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, kura tarihini ve sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. Peki, TOKİ 500 bin konut kura sonuçları zaman açıklanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Projesinde hak sahipliğini belirleyecek olan kura çekimi için heyecanı başladı. 1+1 ve 2+1 evler için kura tarihleri araştırılırken, asil ve yedek listelerin ne zaman ilan edileceği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kura sonuçlarının açıklanacağı gün büyük merakla bekleniyor. Peki, 1+1 ve 2+1 evlerin TOKİ kura çekimi ne zaman olacak?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.

TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından belirlenen süreç takvimine göre Mart 2027 yılı itibarıyla ilk konutlar teslim edilmeye başlayacak.

TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?

Hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5000 TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.

YÜZDE 10, PEŞİN 240 AY VADE

"Ev Sahibi Türkiye" sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

