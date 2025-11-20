Haberler Yaşam Haberleri TOKİ kura sonuçları zaman açıklanacak? 2025 TOKİ kura çekimi ne zaman, isim listesi hangi tarihte açıklanacak?
TOKİ 2025 sosyal konut projesi başvurularında sona geliniyor. Başvurular 19 Aralık’ta son bulacak ve süreci tamamlayan vatandaşlar, kura sonuçlarını merak ediyor. Hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan başvuru sahiplerine ise yatırdıkları 5.000 TL’lik başvuru ücreti iade edilecek. Kura çekimi ve sonuçların açıklanacağı tarihler, ev sahibi olmayı bekleyenlerin gündeminde. Peki, TOKİ kura sonuçları zaman açıklanacak?

TOKİ 2025 kura sonuçları, binlerce başvuru sahibinin gündeminde. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Asil ve yedek liste yayımlandığında vatandaşlar, isimlerini sorgulayarak süreci takip edebilecek. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, isim listesi hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından duyurulan resmi proje takvimine göre, başvuru sürecinin ardından hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişleri ve sonuçların açıklanacağı tarihler belli oldu. TOKİ başvuruları 10 Kasım ile 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınırken kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN ?

TOKİ tarafından belirlenen süreç takvimine göre Mart 2027 yılı itibarıyla ilk konutlar teslim edilmeye başlayacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

