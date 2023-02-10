Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirlemek için çekilen TOKİ kuraları Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası ertelendi. Bu noktada başvuruda bulunan vatandaşlar, ''TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zamana ertelendi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 2+1 ve 3+1 seçenekli sosyal konutlar ve arsalar için hak sahibi belirleme kurası canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyordu. Peki, Edirne, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar.
TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.
TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.
TOKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."
YENİ KURA TAKVİMİ PAYLAŞILMIŞTI
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında çekilmeye başlanan TOKİ kuralarının 2023 Mart ayına kadar sürmesi planlanıyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buluyor.
6 – 14 Şubat 2023 tarihleri arası yapılması beklenen TOKİ kuraları şöyleydi:
5-6 Şubat: Kütahya
6-13 Şubat: İzmir
7-8 Şubat: Afyonkarahisar
11 Şubat: Edirne
12 Şubat: Kırklareli
13-14 Şubat: Tekirdağ