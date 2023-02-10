Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirlemek için çekilen TOKİ kuraları Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası ertelendi. Bu noktada başvuruda bulunan vatandaşlar, ''TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zamana ertelendi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 2+1 ve 3+1 seçenekli sosyal konutlar ve arsalar için hak sahibi belirleme kurası canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyordu. Peki, Edirne, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar.