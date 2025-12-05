TOKİ ÖDEME PLANI 1+1 ve 2+1 | TOKİ 500 bin konut aylık ödemesi ne kadar olacak, ne zaman başlayacak?

2025 TOKİ ödeme planı, dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için önemli fırsatlar sunuyor. 1+1 ve 2+1 projeler için hazırlanan yeni aylık ödeme planlarının nasıl şekilleneceği, taksit tutarlarının ne kadar olacağı ve ödeme süresinin nasıl işleyeceği yoğun ilgi görüyor. TOKİ'nin kısa süre içinde paylaşacağı resmi ödeme tablosu, konut sahibi olmak isteyen binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor.

TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında toplamda 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Projenin genel dağılımında, farklı hane halkı büyüklüklerine hitap eden 1+1 ve 2+1 daire tipleri bulunuyor. Başvurular sırasında adaylar konut tipini seçememekte, konut tipi kurayla belirlenmektedir.

E-Devlet üzerinden başvuru son günü: 18 Aralık 2025

Banka şubelerinden başvuru son günü: 19 Aralık 2025