TOKİ ÖDEME PLANI 2025: 1+1, 2+1 konutlar TOKİ taksit ödemeleri ve peşinat ne kadar, ödemeler nasıl olacak?

Dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular e-Devlet ve yetkili bankalar üzerinden alınmaya devam ediyor. Yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun şekilde yapılacak konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Peki, 1+1, 2+1 daireler TOKİ ödeme planı nasıl olacak, ne zaman başlayacak, kaç taksit? İşte tüm detaylar...
TOKİ "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında toplamda 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Projenin genel dağılımında, farklı hane halkı büyüklüklerine hitap eden 1+1 ve 2+1 daire tipleri bulunuyor. Başvurular sırasında adaylar konut tipini seçememekte, konut tipi kurayla belirlenmektedir.
E-Devlet üzerinden başvuru son günü: 18 Aralık 2025
Banka şubelerinden başvuru son günü: 19 Aralık 2025
TOKİ'nin sunduğu en cazip fırsatlardan biri, konut bedelinin sadece %10'u peşinat olarak alındıktan sonra kalan tutarın 240 aya (20 yıla) varan vade imkanlarıyla ödenmesidir. Aylık taksit miktarları ise illere ve konut tiplerine göre farklılık göstermektedir.
Anadolu İlleri İçin Ödeme Planı (Örnek Taksitler):
|Konut Tipi (Brüt Metrekare)
|Peşinat Oranı
|Vade Süresi
|Aylık Taksit (Başlangıç)
|1+1 (55 m²)
|%10
|240 Ay
|6.750 TL'den başlayan
|2+1 (65 m²)
|%10
|240 Ay
|8.250 TL'den başlayan
|2+1 (80 m²)
|%10
|240 Ay
|9.938 TL'den başlayan
İstanbul İlleri İçin Ödeme Planı (Örnek Taksitler):
|Konut Tipi (Brüt Metrekare)
|Peşinat Oranı
|Vade Süresi
|Aylık Taksit (Başlangıç)
|1+1 (55 m²)
|%10
|240 Ay
|7.313 TL'den başlayan
|2+1 (65 m²)
|%10
|240 Ay
|9.188 TL'den başlayan
|2+1 (80 m²)
|%10
|240 Ay
|11.063 TL'den başlayan
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonra ödenmeye başlaması bekleniyor.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecek. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecek.
Ancak Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit ödemeleri konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacak.
Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.
TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.