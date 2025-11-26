Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Ödeme Planı 2025: TOKİ 1+1 ve 2+1 konut taksitleri ne kadar, ödemeler ne zaman başlıyor?
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi olan 500 bin konutluk TOKİ projesinde, başvuru sahiplerinin en çok merak ettiği konu ödeme planları. %10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunulan 1+1 ve 2+1 dairelerin aylık taksit tutarları, il bazında farklılık gösteriyor. Taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağı ve taksit tutarlarının 6 ayda bir hangi orana göre güncelleneceği kesinleşti. İşte 1+1 ve 2+1 konutlar için İstanbul ve diğer illerde TOKİ ödeme planı ve aylık taksit tutarları:

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşlar için uzun vadeli ve düşük peşinatlı bir ev sahibi olma imkanı sunuyor. Projenin finansal detayları, özellikle 1+1 ve 2+1 dairelere başvuran on binlerce vatandaş tarafından yakından inceleniyor. Proje kapsamında konutlar, %10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunuluyor. Peki, TOKİ aylık taksit tutarı ne kadar, ödemeler ne zaman başlayacak? İşte, TOKİ ödeme takvimi 2025:

TOKİ ÖDEME PLANI 2025: AYLIK TAKSİTLER NE KADAR?

TOKİ, konut fiyatlarını ve buna bağlı ödeme planlarını İstanbul ve Anadolu İlleri (İstanbul Dışı) olmak üzere iki ana kategoriye ayırmıştır. İşte 240 ay vade seçeneğiyle sunulan konutların detaylı ödeme tablosu şöyle:

Anadolu İlleri İçin Ödeme Planı

Konut Tipi Büyüklük (m²) Peşinat Tutarı (%10) Aylık Taksit Tutarı (Başlangıç)
1+1 Konut 55 m² 1.800.000 TL 6.750 TL
2+1 Konut 65 m² 2.200.000 TL 8.250 TL
2+1 Konut 80 m² 2.650.000 TL 9.938 TL

İstanbul TOKİ Ödeme Planı

Konut Tipi Büyüklük (m²) Peşinat Tutarı (%10) Aylık Taksit Tutarı (Başlangıç)
1+1 Konut 55 m² 1.950.000 TL 7.313 TL
2+1 Konut 65 m² 2.450.000 TL 9.188 TL
2+1 Konut 80 m² 2.950.000 TL 11.063 TL

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların en çok merak ettiği konu, taksit ödemelerinin başlangıç tarihidir. TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalara göre;

Aylık taksit ödemeleri, hak sahipleriyle banka arasında sözleşme imzalandıktan sonraki ay ödenmeye başlayacak.

TOKİ TAKSİT TUTARLARI NASIL GÜNCELLENECEK?

TOKİ konutlarında belirlenen başlangıç taksit tutarları, sabit kalmayacak ve piyasa koşullarına göre belirli periyotlarla güncellenecek.

Başlangıç taksit tutarı, 6 ayda bir olmak üzere yılda iki kez güncellenecek.

Taksit tutarı, bir önceki memur maaş artışı oranına göre artırılacak. Bu oran, enflasyon ve toplu sözleşme görüşmelerine bağlı olarak değişmektedir.

