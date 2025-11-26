TOKİ ÖDEME PLANI ve TAKSİT TUTARLARI 1+1, 2+1 | TOKİ 500 bin aylık ödemesi ne kadar, ne zaman başlıyor?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşlar için uzun vadeli ve düşük peşinatlı bir ev sahibi olma imkanı sunuyor. Projenin finansal detayları, özellikle 1+1 ve 2+1 dairelere başvuran on binlerce vatandaş tarafından yakından inceleniyor. Proje kapsamında konutlar, %10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunuluyor. Peki, TOKİ aylık taksit tutarı ne kadar, ödemeler ne zaman başlayacak? İşte, TOKİ ödeme takvimi 2025:
TOKİ, konut fiyatlarını ve buna bağlı ödeme planlarını İstanbul ve Anadolu İlleri (İstanbul Dışı) olmak üzere iki ana kategoriye ayırmıştır. İşte 240 ay vade seçeneğiyle sunulan konutların detaylı ödeme tablosu şöyle:
İstanbul TOKİ Ödeme Planı
|Konut Tipi
|Büyüklük (m²)
|Peşinat Tutarı (%10)
|Aylık Taksit Tutarı (Başlangıç)
|1+1 Konut
|55 m²
|1.950.000 TL
|7.313 TL
|2+1 Konut
|65 m²
|2.450.000 TL
|9.188 TL
|2+1 Konut
|80 m²
|2.950.000 TL
|11.063 TL
Hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların en çok merak ettiği konu, taksit ödemelerinin başlangıç tarihidir. TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalara göre;
Aylık taksit ödemeleri, hak sahipleriyle banka arasında sözleşme imzalandıktan sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ konutlarında belirlenen başlangıç taksit tutarları, sabit kalmayacak ve piyasa koşullarına göre belirli periyotlarla güncellenecek.
Başlangıç taksit tutarı, 6 ayda bir olmak üzere yılda iki kez güncellenecek.
Taksit tutarı, bir önceki memur maaş artışı oranına göre artırılacak. Bu oran, enflasyon ve toplu sözleşme görüşmelerine bağlı olarak değişmektedir.