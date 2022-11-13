TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı: Sosyal Konut 2022 TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları bugün açıklanıyor. Sosyal Konut projesinin kuraları ikinci haftasını da bitiriyor. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı ile hak sahiplerinin isimleri ekranda naklen yayınlanacak. Böylece ilçe ilçe isimler belli olacak. Şanlıurfa Eyyübiye, Harran, Halfeti, Siverek, Viranşehir, Birecik ilçesinin kuraları 14-15-16 Kasım 2022 tarihinde çekilecekken, diğer ilçelerin kuraları bu sabah gerçekleşiyor. Peki, TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı…
TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ŞANLIURFA KONUTLARI NEREDE?
13 Kasım 2022 TOKİ Şanlıurfa kura çekimi saat 10.00'da gerçekleşiyor. Kura çekimi, Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. İşte TOKİ Şanlıurfa evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:
ŞANLIURFA CEYLANPINAR: 130 KONUT
ŞANLIURFA BOZOVA: 500
ŞANLIURFA SURUÇ: 250
ŞANLIURFA HİLVAN: 100
ŞANLIURFA HALFETİ: 120
ŞANLIURFA SİVEREK: 500
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR: 750
ŞANLIURFA BİRECİK: 500
ŞANLIURFA EYYÜBİYE: 4250
ŞANLIURFA HARRAN: 250
NOT: Şanlıurfa TOKİ kuraları Halfeti, Siverek, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde 14 Kasım; Eyyübiye ve Harran ilçelerinde 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
Bugün Van ve Şanlıurfa kura çekimi yapılacak.
TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL
Doğu Anadolu Bölgesi'nde;
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut (ertelendi)
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.
Diğer illerdeki kura tarihleri için:
İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ