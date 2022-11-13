TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı: Sosyal Konut 2022 TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları bugün açıklanıyor. Sosyal Konut projesinin kuraları ikinci haftasını da bitiriyor. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı ile hak sahiplerinin isimleri ekranda naklen yayınlanacak. Böylece ilçe ilçe isimler belli olacak. Şanlıurfa Eyyübiye, Harran, Halfeti, Siverek, Viranşehir, Birecik ilçesinin kuraları 14-15-16 Kasım 2022 tarihinde çekilecekken, diğer ilçelerin kuraları bu sabah gerçekleşiyor. Peki, TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı…