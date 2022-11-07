TOKİ Şırnak - Ardahan kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: 7 Kasım 2022 TOKİ konut kura çekimi başvuru sonuçları nihai isim listesi! (CANLI YAYIN İZLE)

5.615 KONUTUN TEMELİ ATILDI

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nin 13 Eylül'de açıklandığını, 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temelini attıklarını belirtti. İki ay bile olmadan ilk kuraları çekeceklerini aktaran Kurum, "Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek" ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da çekileceği, kuraların, noter huzurunda gerçekleştirileceği ve canlı yayımlanacağı bilgisi verildi. Bugün Şırnak'ta bin 450, Ardahan'da 250 konut için kura çekimi yapılacak. Yarın Kars'ta bin 70, Siirt'e ise 903 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek. Şanlıurfa'daki 7 bin 100 konut için 13-14-15 ve 16 Kasım'da kura çekimi yapılacak. 12 ilin kura takviminin belirlenmesinin ardından diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.