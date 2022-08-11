TOKİ Sivas Yenimahalle 3.Etap 746 Konut kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2022 TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ 2022 konut projesi kapsamında Sivas'ta 476 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin hak sahipliği kuraları çekildi. Kura sonuçlarının belli olmasıyla beraber vatandaşlar isim listesi sorgulama ekranıyla detayları araştırıyor. Bu noktada "TOKİ Sivas kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı?" soruları yanıt arıyor. İşte 2022 TOKİ Sivas kura sonuçları isim sorgulama ekranı açıldı.