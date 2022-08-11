Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Sivas Yenimahalle 3.Etap 746 Konut kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2022 TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 11.8.2022 13:43

TOKİ Sivas Yenimahalle 3.Etap 746 Konut kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2022 TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ kura çekiliş sonuçları isim sorgulama ekranı Sivas projesine başvuran vatandaşların gündemindeki yerini aldı. 746 konuttan oluşan projedeki 2+1 ve 3+1 daireler sahiplerini buldu. Bu noktada ise "TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ Sivas kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ Sivas Yenimahalle 3.Etap 746 Konut kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2022 TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ 2022 konut projesi kapsamında Sivas'ta 476 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin hak sahipliği kuraları çekildi. Kura sonuçlarının belli olmasıyla beraber vatandaşlar isim listesi sorgulama ekranıyla detayları araştırıyor. Bu noktada "TOKİ Sivas kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı?" soruları yanıt arıyor. İşte 2022 TOKİ Sivas kura sonuçları isim sorgulama ekranı açıldı.

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TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ Sivas İli Merkez İlçesi Yenimahalle 3.Etap 746 Konut kura çekilişi 11 Ağustos bugün gerçekleşti. Kura çekimi TOKİ'nin youtube hesabı üzerinden canlı yayınlanırken sonuçlara kurumun resmi sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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TOKİ Sivas Yenimahalle 3.Etap 746 Konut kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2022 TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
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