TOKİ son başvuru tarihi: 2022 TOKİ konut, arsa, iş yeri başvuru son gün tarih ne zaman, başvurular bitti mi, ne zaman bitiyor?

TOKİ son başvuru tarihi ile vatandaşların gündemine geliyor. Bilinidiği üzere başvurulara ilişkin süreç 14 Eylül tarihinde başlamıştı. Bu noktada ise binlerce vatandaş "TOKİ başvuru son gün tarih ne zaman, başvurular bitti mi, ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt arıyor. Yoğun ilgi gören projede başvuru sayısı 5 bine dayandı. Henüz işlemlerini tamamlamamış olanlar ise bu noktada detayları araştırıyor. Peki, TOKİ başvuru son gün tarih ne zaman, başvurular bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte detaylar.
TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERİYOR?
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başvurular 14 Eylül'den itibaren alınmaya başladı. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile devam eden başvuru süreci 31 Ekim tarihinde sona erecek. E-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de bitecek.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.
Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU! TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, TOKİ kura çekimi tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bulut, TOKİ kura tarihi ile ilgili olarak ''Şu ana kadar projeye 7,5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.
31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.