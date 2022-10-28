TOKİ son başvuru tarihi: 2022 TOKİ konut, arsa, iş yeri başvuru son gün tarih ne zaman, başvurular bitti mi, ne zaman bitiyor?

TOKİ son başvuru tarihi ile vatandaşların gündemine geliyor. Bilinidiği üzere başvurulara ilişkin süreç 14 Eylül tarihinde başlamıştı. Bu noktada ise binlerce vatandaş "TOKİ başvuru son gün tarih ne zaman, başvurular bitti mi, ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt arıyor. Yoğun ilgi gören projede başvuru sayısı 5 bine dayandı. Henüz işlemlerini tamamlamamış olanlar ise bu noktada detayları araştırıyor. Peki, TOKİ başvuru son gün tarih ne zaman, başvurular bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte detaylar.