TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU 2025: TOKİ başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl? İşte 18-30 yaş genç, emekli, engelli koşulları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi", milyonlarca dar ve orta gelirli vatandaşa uygun koşullarla ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Başvuruların E-Devlet üzerinden kolayca yapılabilmesi, sürece olan ilgiyi katlanarak artırdı. Başvurular sürdüğü sürece projenin şartlarını eksiksiz yerine getirmek ve son tarihi kaçırmamak büyük önem taşıyor. İşte 2025 TOKİ başvuru ekranı erişimi, temel şartları ve ödeme planının ayrıntıları.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvurular, iki farklı yöntemle ve belirlenen son tarihlere kadar kabul edilecek:
E-Devlet Üzerinden Başvuru:
Başvuru, E-Devlet Kapısı üzerinden "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı / Konut Başvurusu" hizmeti kullanılarak yapılmaktadır.
18 Aralık 2025 tarihinde E-Devlet başvuruları sona erecektir.
Yetkili Banka Şubeleri Üzerinden Başvuru:
Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası.
19 Aralık 2025 tarihinde banka şubeleri aracılığıyla yapılan başvurular sona erecektir.
Projeye başvuracak adayların aşağıdaki temel şartları taşıması gerekmektedir:
|Başvuru Şartı
|Detay
|Yaş ve Vatandaşlık
|18 yaşını tamamlamış ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.
|Konut Sahipliği
|Kendisi, eşi ve velayet altındaki çocukları, anne ve babaları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız konutunun bulunmaması.
|TOKİ Geçmişi
|Kendileri, eşleri ve çocuklarının daha önce TOKİ'den konut almamış olması.
|Gelir Sınırı (Aylık Net)
|İstanbul için: En fazla 145.000 TL (hane halkı aylık ortalaması).
|Diğer İller için: En fazla 127.000 TL (hane halkı aylık ortalaması).
|İkamet Şartı
|Başvuru yapılan yerin (il, ilçe veya belde) adrese dayalı kayıt sistemine göre, başvuru döneminden geriye doğru en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak.
Tüm konutlar, dar gelirli vatandaşların bütçesine uygun uzun vadeli ve düşük peşinatlı bir ödeme modeliyle satışa sunulacaktır:
Peşinat Oranı: Tüm konutlar için %10 peşinat alınacaktır.
Vade Süresi: Konut bedelinin kalan kısmı 240 aya (20 yıla) varan vade ile ödenecektir.
|Konut Tipi (Anadolu İlleri)
|Örnek Taksit Tutarı (Aylık)
|1+1 (55m²)
|6.750 TL'den Başlayan
|2+1 (65m²)
|8.250 TL'den Başlayan
|2+1 (80m²)
|9.938 TL'den Başlayan
(İstanbul'daki taksit tutarları, Anadolu illerine göre farklılık göstermektedir.)
TOKİ projesinde bazı gruplara özel kontenjanlar ayrılmıştır:
|Kategori
|Kontenjan Oranı
|Şehit Yakınları & Gazileri
|%5
|Engelli Vatandaşlar
|%5
|Emekliler
|%20
|3 ve Daha Fazla Çocuk Sahibi Aileler
|%10
|18-30 Yaş Arası Gençler
|%20
|Diğer Alıcı Adayları
|%40
Başvuru bedeli ne kadar? Başvuru bedeli, 5000 TL'dir. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacaktır.
Bir hane halkı adına kaç başvuru yapılabilir? Bir hane halkı adına (kişinin kendisi ve eşi) yalnızca bir adet başvuru yapılabilir.
Taksit ödemeleri ne zaman başlıyor? Taksit ödemeleri, kura çekimi sonrası hak sahipleriyle sözleşme imzalandıktan sonraki ilk ay başlamaktadır.
TOKİ konutları borcu bitmeden satılabilir mi? Hayır, konutlar borç tamamen bitene kadar devredilemez veya satılamaz.