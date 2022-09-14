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Giriş Tarihi: 14.9.2022 13:27

TOKİ sosyal konut Eskişehir'de nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Eskişehir'de nereye yapılacak?

TOKİ sosyal konut başvuruları bugün itibarıyla başladı. 31 Ekim’e kadar sürecek olan başvuru sürecinde vatandaşlar detayları merak ediyor. Eskişehir ‘de ikamet eden ve buradaki proje kapsamında konut sahibi olmak isteyenler “TOKİ sosyal konut Eskişehir ‘de nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Eskişehir ‘de nereye yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.

TOKİ sosyal konut Eskişehir’de nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Eskişehir’de nereye yapılacak?

TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. 81 il genelinde toplamda 250 bin konutun yapılacağı bilinirken Eskişehir 'den ev sahibi olmak isteyen ve şartları karşılayan vatandaşlar konutların yapılacağı bölge ve ilçeleri de merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut Eskişehir 'de nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Eskişehir 'de nereye yapılacak? İşte detaylar...

TOKİ ESKİŞEHİR'DE NEREYE YAPILACAK?

251 ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 120 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
252 ESKİŞEHİR HAN ESKİŞEHİR HAN 188 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 188 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
253 ESKİŞEHİR MAHMUDİYE ESKİŞEHİR MAHMUDİYE 98 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 98 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
254 ESKİŞEHİR MERKEZ ESKİŞEHİR MERKEZ 1800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.800 HALK BANKASI 15.09.2022-31.10.2022
255 ESKİŞEHİR MİHALGAZİ ESKİŞEHİR MİHALGAZİ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 15.09.2022-31.10.2022
256 ESKİŞEHİR MİHALIÇCIK ESKİŞEHİR MİHALIÇCIK 142 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 142 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
257 ESKİŞEHİR SARICAKAYA ESKİŞEHİR SARICAKAYA 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
258 ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ 88 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 88 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022



E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde açıklanan listedeki illerde bulunan banka şubelerine başvurulacak. Belirlenen 1.5 aylık süre zarfında başvurusunu tamamlamış vatandaş, kura çekilişi tarihini bekleyecek. 81 ilde yapılacak dev konut projesinin kura çekiliş tarihleri TOKİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişine katılıp hak sahibi olan vatandaşın ödeme planı ise bu tarihten sonra netleşecek.

TOKİ BAŞVURULARI T.C. KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK

e-Devlet'ten TOKİ sosyal konut başvuru ekranını açanlar bir uyarı ile karşılaştı. e-Devlet'te yaşanacak olası yoğunluk nedeniyle vatandaşlar TOKİ başvurularını TC kimlik no son hanesine göre yapacak.

TOKİ SOSYAL KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

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TOKİ sosyal konut Eskişehir'de nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Eskişehir'de nereye yapılacak?
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