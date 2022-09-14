TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. 81 il genelinde toplamda 250 bin konutun yapılacağı bilinirken Hatay 'dan ev sahibi olmak isteyen ve şartları karşılayan vatandaşlar konutların yapılacağı bölge ve ilçeleri de merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut Hatay 'da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Hatay 'da nereye yapılacak? İşte detaylar...
|281
|HATAY
|ALTINÖZÜ
|HATAY ALTINÖZÜ 350/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|350
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|282
|HATAY
|BELEN
|HATAY BELEN 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|283
|HATAY
|DÖRTYOL
|HATAY DÖRTYOL 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|284
|HATAY
|ERZİN
|HATAY ERZİN 250/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|285
|HATAY
|HASSA
|HATAY HASSA 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|286
|HATAY
|İSKENDERUN
|HATAY İSKENDERUN 350/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|350
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|287
|HATAY
|KIRIKHAN
|HATAY KIRIKHAN 350/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|350
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|288
|HATAY
|MERKEZ
|HATAY MERKEZ 1100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1.100
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|289
|HATAY
|PAYAS
|HATAY PAYAS 700 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|700
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|290
|HATAY
|REYHANLI
|HATAY REYHANLI 250/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|291
|HATAY
|YAYLADAĞI
|HATAY YAYLADAĞI 3. ETAP 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde açıklanan listedeki illerde bulunan banka şubelerine başvurulacak. Belirlenen 1.5 aylık süre zarfında başvurusunu tamamlamış vatandaş, kura çekilişi tarihini bekleyecek. 81 ilde yapılacak dev konut projesinin kura çekiliş tarihleri TOKİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişine katılıp hak sahibi olan vatandaşın ödeme planı ise bu tarihten sonra netleşecek.
TOKİ BAŞVURULARI T.C. KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK
e-Devlet'ten TOKİ sosyal konut başvuru ekranını açanlar bir uyarı ile karşılaştı. e-Devlet'te yaşanacak olası yoğunluk nedeniyle vatandaşlar TOKİ başvurularını TC kimlik no son hanesine göre yapacak.
TOKİ SOSYAL KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...