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Giriş Tarihi: 14.9.2022 13:33

TOKİ sosyal konut Hatay ’da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Hatay 'da nereye yapılacak?

TOKİ sosyal konut başvuruları bugün itibarıyla başladı. 31 Ekim’e kadar sürecek olan başvuru sürecinde vatandaşlar detayları merak ediyor. Hatay ’da ikamet eden ve buradaki proje kapsamında konut sahibi olmak isteyenler “TOKİ sosyal konut Hatay ’da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Hatay 'da nereye yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.

TOKİ sosyal konut Hatay ’da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Hatay ’da nereye yapılacak?

TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. 81 il genelinde toplamda 250 bin konutun yapılacağı bilinirken Hatay 'dan ev sahibi olmak isteyen ve şartları karşılayan vatandaşlar konutların yapılacağı bölge ve ilçeleri de merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut Hatay 'da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Hatay 'da nereye yapılacak? İşte detaylar...

281 HATAY ALTINÖZÜ HATAY ALTINÖZÜ 350/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 350 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
282 HATAY BELEN HATAY BELEN 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 250 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
283 HATAY DÖRTYOL HATAY DÖRTYOL 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
284 HATAY ERZİN HATAY ERZİN 250/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 250 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
285 HATAY HASSA HATAY HASSA 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
286 HATAY İSKENDERUN HATAY İSKENDERUN 350/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 350 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
287 HATAY KIRIKHAN HATAY KIRIKHAN 350/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 350 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
288 HATAY MERKEZ HATAY MERKEZ 1100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.100 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
289 HATAY PAYAS HATAY PAYAS 700 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 700 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
290 HATAY REYHANLI HATAY REYHANLI 250/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 250 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
291 HATAY YAYLADAĞI HATAY YAYLADAĞI 3. ETAP 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 250 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022



E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde açıklanan listedeki illerde bulunan banka şubelerine başvurulacak. Belirlenen 1.5 aylık süre zarfında başvurusunu tamamlamış vatandaş, kura çekilişi tarihini bekleyecek. 81 ilde yapılacak dev konut projesinin kura çekiliş tarihleri TOKİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişine katılıp hak sahibi olan vatandaşın ödeme planı ise bu tarihten sonra netleşecek.

TOKİ BAŞVURULARI T.C. KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK

e-Devlet'ten TOKİ sosyal konut başvuru ekranını açanlar bir uyarı ile karşılaştı. e-Devlet'te yaşanacak olası yoğunluk nedeniyle vatandaşlar TOKİ başvurularını TC kimlik no son hanesine göre yapacak.

TOKİ SOSYAL KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

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TOKİ sosyal konut Hatay ’da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Hatay 'da nereye yapılacak?
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