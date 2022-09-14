TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. 81 il genelinde toplamda 250 bin konutun yapılacağı bilinirken Hatay 'dan ev sahibi olmak isteyen ve şartları karşılayan vatandaşlar konutların yapılacağı bölge ve ilçeleri de merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut Hatay 'da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Hatay 'da nereye yapılacak? İşte detaylar...