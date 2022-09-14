TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. 81 il genelinde toplamda 250 bin konutun yapılacağı bilinirken Kayseri'den ev sahibi olmak isteyen ve şartları karşılayan vatandaşlar konutların yapılacağı bölge ve ilçeleri de merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut Kayseri'de nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Kayseri'de nereye yapılacak? İşte detaylar...
|51
|KAYSERİ
|AKKIŞLA
|KAYSERİ AKKIŞLA 83 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|83
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|352
|KAYSERİ
|BÜNYAN
|KAYSERİ BÜNYAN 118 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|118
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|353
|KAYSERİ
|DEVELİ
|KAYSERİ DEVELİ 134 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|134
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|354
|KAYSERİ
|FELAHİYE
|KAYSERİ FELAHİYE 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|355
|KAYSERİ
|HACILAR
|KAYSERİ HACILAR 400 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|400
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|356
|KAYSERİ
|İNCESU
|KAYSERİ İNCESU GARİPÇE 6. ETAP 190 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|190
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|357
|KAYSERİ
|İNCESU
|KAYSERİ İNCESU SARAYCIK 7. ETAP 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|358
|KAYSERİ
|MERKEZ
|KAYSERİ MERKEZ 2300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|2.300
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|359
|KAYSERİ
|PINARBAŞI
|KAYSERİ PINARBAŞI 4. ETAP 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|360
|KAYSERİ
|SARIZ
|KAYSERİ SARIZ 2. ETAP 173 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|173
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|361
|KAYSERİ
|TOMARZA
|KAYSERİ TOMARZA 3. ETAP 176 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|176
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|362
|KAYSERİ
|YAHYALI
|KAYSERİ YAHYALI 100 /250000 SOSYAL KONUT
|100
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|363
|KAYSERİ
|YEŞİLHİSAR
|KAYSERİ YEŞİLHİSAR 3. ETAP 236 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|236
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde açıklanan listedeki illerde bulunan banka şubelerine başvurulacak. Belirlenen 1.5 aylık süre zarfında başvurusunu tamamlamış vatandaş, kura çekilişi tarihini bekleyecek. 81 ilde yapılacak dev konut projesinin kura çekiliş tarihleri TOKİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişine katılıp hak sahibi olan vatandaşın ödeme planı ise bu tarihten sonra netleşecek.
TOKİ BAŞVURULARI T.C. KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK
e-Devlet'ten TOKİ sosyal konut başvuru ekranını açanlar bir uyarı ile karşılaştı. e-Devlet'te yaşanacak olası yoğunluk nedeniyle vatandaşlar TOKİ başvurularını TC kimlik no son hanesine göre yapacak.
TOKİ SOSYAL KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...