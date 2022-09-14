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Giriş Tarihi: 14.9.2022 13:43

TOKİ sosyal konut Kayseri’de nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Kayseri’de nereye yapılacak?

TOKİ sosyal konut başvuruları bugün itibarıyla başladı. 31 Ekim’e kadar sürecek olan başvuru sürecinde vatandaşlar detayları merak ediyor. Kayseri’de ikamet eden ve buradaki proje kapsamında konut sahibi olmak isteyenler “TOKİ sosyal konut Kayseri’de nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Kayseri’de nereye yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.

TOKİ sosyal konut Kayseri’de nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Kayseri’de nereye yapılacak?

TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. 81 il genelinde toplamda 250 bin konutun yapılacağı bilinirken Kayseri'den ev sahibi olmak isteyen ve şartları karşılayan vatandaşlar konutların yapılacağı bölge ve ilçeleri de merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut Kayseri'de nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Kayseri'de nereye yapılacak? İşte detaylar...

51 KAYSERİ AKKIŞLA KAYSERİ AKKIŞLA 83 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 83 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
352 KAYSERİ BÜNYAN KAYSERİ BÜNYAN 118 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 118 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
353 KAYSERİ DEVELİ KAYSERİ DEVELİ 134 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 134 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
354 KAYSERİ FELAHİYE KAYSERİ FELAHİYE 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
355 KAYSERİ HACILAR KAYSERİ HACILAR 400 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
356 KAYSERİ İNCESU KAYSERİ İNCESU GARİPÇE 6. ETAP 190 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 190 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
357 KAYSERİ İNCESU KAYSERİ İNCESU SARAYCIK 7. ETAP 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
358 KAYSERİ MERKEZ KAYSERİ MERKEZ 2300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 2.300 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
359 KAYSERİ PINARBAŞI KAYSERİ PINARBAŞI 4. ETAP 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
360 KAYSERİ SARIZ KAYSERİ SARIZ 2. ETAP 173 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 173 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
361 KAYSERİ TOMARZA KAYSERİ TOMARZA 3. ETAP 176 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 176 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
362 KAYSERİ YAHYALI KAYSERİ YAHYALI 100 /250000 SOSYAL KONUT 100 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
363 KAYSERİ YEŞİLHİSAR KAYSERİ YEŞİLHİSAR 3. ETAP 236 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 236 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022



E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde açıklanan listedeki illerde bulunan banka şubelerine başvurulacak. Belirlenen 1.5 aylık süre zarfında başvurusunu tamamlamış vatandaş, kura çekilişi tarihini bekleyecek. 81 ilde yapılacak dev konut projesinin kura çekiliş tarihleri TOKİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişine katılıp hak sahibi olan vatandaşın ödeme planı ise bu tarihten sonra netleşecek.

TOKİ BAŞVURULARI T.C. KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK

e-Devlet'ten TOKİ sosyal konut başvuru ekranını açanlar bir uyarı ile karşılaştı. e-Devlet'te yaşanacak olası yoğunluk nedeniyle vatandaşlar TOKİ başvurularını TC kimlik no son hanesine göre yapacak.

TOKİ SOSYAL KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

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TOKİ sosyal konut Kayseri’de nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Kayseri’de nereye yapılacak?
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