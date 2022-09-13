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Giriş Tarihi: 13.9.2022 15:36

TOKİ sosyal konut projesi başvuru yapılacak bankalar: 2022 TOKİ başvurusu nereden ve hangi bankalardan yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesi başvurusu yapılacak bankalar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılım sağladığı bir törenle kamuoyuna duyurulan dev projenin ayrıntıları başvuruda bulunmayı düşünen vatandaşların merak konusu haline geliyor. Bu noktada ise “TOKİ sosyal konut projesi başvuru yapılacak bankalar hangileri?” soruları yanıt arıyor. İşte 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuru yapılacak bankalar...

TOKİ sosyal konut projesi başvuru yapılacak bankalar: 2022 TOKİ başvurusu nereden ve hangi bankalardan yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyen binlerce vatandaş başvuruların alınacağı bankaları da merak ediyor. Bilindiği üzere başvurular e-Devlet ve belirlenen bankalar aracılığı ile alınacak. Bu noktada ise "TOKİ sosyal konut projesi başvuru yapılacak bankalar" şeklindeki araştırmalar hız kazandı. Konuyla ilgili detaylar TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden yapıldı ve başvuruların alınacağı bankalar vatandaşalrın bilgisine sunuldu.

TOKİ başvuru 2022 şartları belirlenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için dar gelirlinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Böylece "TOKİ başvuru şartları, sosyal konut ve arsa satışı ne zaman başlayacak" sorusu yanıt bulmuş oldu.

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni gerçekleşti. Başkan Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için uygulanacak daire fiyatları ve taksit ödemeleri hakkında detayları duyurdu.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? UCUZ ARSA SATIŞI VE SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR

TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;

  • Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,
  • Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,
  • Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
  • TOKİ sosyal konut projesine başvurular için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

İSTANBUL İÇİN AYLIK 16 BİN LİRA YURT GENELİNDE İSE EN FAZLA 14 BİN LİRA ŞARTI

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU YAPILACAK BANKALAR

Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank şubelerinden ve E-Devlet üzerinden yapılacaktır.

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TOKİ sosyal konut projesi başvuru yapılacak bankalar: 2022 TOKİ başvurusu nereden ve hangi bankalardan yapılacak?
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