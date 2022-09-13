TOKİ sosyal konut projesi İstanbul’da hangi ilçelere nerelere yapılacak? 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak?

TOKİ başvuruları yarın başlıyor! Düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapacak olan dev projenin detayları bugün belli oldu. Şimdilerde ise vatandaşlar "TOKİ sosyal konut projesi İstanbul'da hangi ilçelere nerelere yapılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Proje bilindiği üzere 81 il genelinde gerçekleşecek ve toplamda 250 bin ev sahibini bulacak. Peki, TOKİ sosyal konut projesi İstanbul'da hangi ilçelere nerelere yapılacak? İşte detaylar...