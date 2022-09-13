TOKİ sosyal konut projesi İstanbul’da hangi ilçelere nerelere yapılacak? 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak?

TOKİ başvuruları yarın başlıyor! Düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapacak olan dev projenin detayları bugün belli oldu. Şimdilerde ise vatandaşlar "TOKİ sosyal konut projesi İstanbul'da hangi ilçelere nerelere yapılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Proje bilindiği üzere 81 il genelinde gerçekleşecek ve toplamda 250 bin ev sahibini bulacak. Peki, TOKİ sosyal konut projesi İstanbul'da hangi ilçelere nerelere yapılacak? İşte detaylar...
TOKİ PROJESİ İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE YAPILACAK?
|98
|İSTANBUL
|"İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI (ARNAVUTKÖY-BAŞAKŞEHİR-ESENLER) 28340 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ "
|28.340
|HALK BANKASI
|99
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ ÇATALCA İLÇESİ 540/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|540
|HALK BANKASI
|100
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ SİLİVRİ İLÇESİ(SELİMPAŞA) 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|HALK BANKASI
|101
|İSTANBUL
|"İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 20920/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ "
|20.920
|HALK BANKASI
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? UCUZ ARSA SATIŞI VE SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR
TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;