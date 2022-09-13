Haberler Yaşam Haberleri TOKİ sosyal konut projesi İstanbul’da hangi ilçelere nerelere yapılacak? 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak?
Giriş Tarihi: 13.9.2022 15:44

TOKİ sosyal konut projesi İstanbul’da hangi ilçelere nerelere yapılacak? 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak?

TOKİ başvuru 2022 şartları bugün belirlenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için dar gelirlinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Bu açıklamaların ardından megakent İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar “TOKİ sosyal konut projesi İstanbul’da hangi ilçelere nerelere yapılacak?” sorularını gündeme taşıdı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı evlerin yapılacağı alanları bugünkü törenle ilan etmiş oldu. Peki, 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak? İşte detaylar.

TOKİ sosyal konut projesi İstanbul’da hangi ilçelere nerelere yapılacak? 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak?

TOKİ başvuruları yarın başlıyor! Düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapacak olan dev projenin detayları bugün belli oldu. Şimdilerde ise vatandaşlar "TOKİ sosyal konut projesi İstanbul'da hangi ilçelere nerelere yapılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Proje bilindiği üzere 81 il genelinde gerçekleşecek ve toplamda 250 bin ev sahibini bulacak. Peki, TOKİ sosyal konut projesi İstanbul'da hangi ilçelere nerelere yapılacak? İşte detaylar...

TOKİ PROJESİ İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE YAPILACAK?

98 İSTANBUL "İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI (ARNAVUTKÖY-BAŞAKŞEHİR-ESENLER) 28340 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ " 28.340 HALK BANKASI
99 İSTANBUL İSTANBUL İLİ ÇATALCA İLÇESİ 540/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 540 HALK BANKASI
100 İSTANBUL İSTANBUL İLİ SİLİVRİ İLÇESİ(SELİMPAŞA) 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI
101 İSTANBUL "İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 20920/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ " 20.920 HALK BANKASI



TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? UCUZ ARSA SATIŞI VE SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR

TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;

  • Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,
  • Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,
  • Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
  • TOKİ sosyal konut projesine başvurular için bir haneden tek başvuru alınabilecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ sosyal konut projesi İstanbul’da hangi ilçelere nerelere yapılacak? 2022 TOKİ evleri nereye yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA