TOKİ sosyal konut Sakarya'da nerede, hangi ilçelere kaç konut ve nereye yapılacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. TOKİ başvuru şartları, TOKİ başvuru ücreti, daire fiyatları ve taksit ödemeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kesinlik kazandı. Peki TOKİ sosyal konut Sakarya'da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Sakarya'da nereye yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" kapsamında 500 bin sosyal konut inşa edileceği duyuruldu.
İlk etapta 2 yıl içerisinde 250 bin konut yapılacağını açıklarken, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) açıklamasında ise Sakarya'da Adapazarı, Hendek, Kocaali ve Arifiye'de 2 bin 400 konut yapılacağı duyuruldu.
Ancak daha sonra TOKİ listeyi güncelleyerek Ferizli ve Taraklı ilçelerini de dahil etti.
Adapazarı'nda 1.760, Arifiye'de 120, Hendek'te 220, Kocaali'de 300, Ferizli'de 250 ve Taraklı'da 100 olmak üzere toplam 2.750 konut inşa edilecek.
Toplamda 609 bin lira fiyata sahip olacak olan 2+1 konutların aylık taksitleri 2 bin 280 liradan başlayacak.
Toplam 850 bin lira fiyata sahip olacak olan 3+1 konutların aylık taksitleri ise aylık 3 bin 187 liradan başlayacak. Ödemeler 240 ay vadede yapılacak.
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.