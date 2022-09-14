TOKİ sosyal konut Sakarya’da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Sakarya’da nereye yapılacak?

TOKİ SOSYAL KONUT SAKARYA'DA NEREDE, HANGİ İLÇELERE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" kapsamında 500 bin sosyal konut inşa edileceği duyuruldu.

İlk etapta 2 yıl içerisinde 250 bin konut yapılacağını açıklarken, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) açıklamasında ise Sakarya'da Adapazarı, Hendek, Kocaali ve Arifiye'de 2 bin 400 konut yapılacağı duyuruldu.

Ancak daha sonra TOKİ listeyi güncelleyerek Ferizli ve Taraklı ilçelerini de dahil etti.

Adapazarı'nda 1.760, Arifiye'de 120, Hendek'te 220, Kocaali'de 300, Ferizli'de 250 ve Taraklı'da 100 olmak üzere toplam 2.750 konut inşa edilecek.

Toplamda 609 bin lira fiyata sahip olacak olan 2+1 konutların aylık taksitleri 2 bin 280 liradan başlayacak.

Toplam 850 bin lira fiyata sahip olacak olan 3+1 konutların aylık taksitleri ise aylık 3 bin 187 liradan başlayacak. Ödemeler 240 ay vadede yapılacak.

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