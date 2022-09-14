TOKİ sosyal konut Van'da nerede, hangi ilçelere kaç konut ve nereye yapılacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. TOKİ başvuru şartları, TOKİ başvuru ücreti, daire fiyatları ve taksit ödemeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kesinlik kazandı. Peki TOKİ sosyal konut Van'da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Van'da nereye yapılacak?