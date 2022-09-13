TOKİ sosyal ucuz konut projesi hangi illerde? TOKİ evleri özellikleri

TOKİ konutlarının hangi illerde olduğu merak ediliyor. İstanbul dahil olmak üzere Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde geri sayım başladı. TOKİ, dar gelirliler için tek seferde 250 bin konut inşa edecek. Peki TOKİ sosyal ucuz konut projesi hangi illerde?

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;