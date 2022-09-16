TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ ucuz sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri!

Tarihi dev TOKİ sosyal konut projesi kura tarihi ile de merak ediliyor. 13 Eylül tarihinde detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığı projeye başvuruda bulunacak olan vatandaşlar "2022 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ucuz sosyal konut kura çekimi ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Başvuruların ardından noter huzurundaki kuralarla 250 bin konut sahibini bulacak. Peki, TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut kura çekimi ile ilgili şunları söyledi;
"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
Öte yandan kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. " dedi.