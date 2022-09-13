TOKİ ucuz sosyal konut taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 TOKİ peşinat, taksit tutarı ve ödeme planı

Yurt genelinde gerçekleşecek dev projeyle ilgili olarak gözler TOKİ sosyal konut peşinat, taksit ve ödeme planı gibi detaylara çevrildi. TOKİ ucuz sosyal konut taksitleri ile ilgili detaylar bugün gelecek resmi açıklamayla resmen netleşmiş olacak. Bu noktada ise "2022 TOKİ ucuz sosyal konut taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ konut ödeme planına dair merak edilen o detaylar.
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başvurular bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayacak. TOKİ, dar gelirliler için tek seferde 250 bin konut inşa edecek. İşte detaylar...
Dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için hazırlanan Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu.
TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
İSTANBUL 16 BİN, YURT GENELİ 14 BİN
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.
ÖDEME, GELİRİN YÜZDE 30'UNU GEÇMEYECEK
Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak.
Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.
TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.
Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.
BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA
Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.
Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.
Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.