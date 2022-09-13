TOKİ ucuz sosyal konut taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 TOKİ peşinat, taksit tutarı ve ödeme planı

Yurt genelinde gerçekleşecek dev projeyle ilgili olarak gözler TOKİ sosyal konut peşinat, taksit ve ödeme planı gibi detaylara çevrildi. TOKİ ucuz sosyal konut taksitleri ile ilgili detaylar bugün gelecek resmi açıklamayla resmen netleşmiş olacak. Bu noktada ise "2022 TOKİ ucuz sosyal konut taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ konut ödeme planına dair merak edilen o detaylar.