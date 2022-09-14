TOKİ ucuz sosyal konut projesi için gündeme gelen bir soru da "aynı haneden kaç kişi başvurabilir?" sorusu oldu. E-Devlet, Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebildiği gibi aynı haneden birkaç kişiyle başvurarak şanslarını yükseltip yükseltemeyeceklerini merak ediyor. Peki, TOKİ'ye aynı haneden kaç kişi başvurabilir? Aynı ailede yaşan kaç kişi TOKİ sosyal ucuz konut projesine başvurabilir? İşte o ayrıntı.
AYNI HANEDEN 2 BAŞVURU OLABİLECEK
Sosyal konutta 18 yaşından büyük çocuk varsa aynı haneden iki başvuru yapılabilir. 18 yaşını geçmiş kişiler orada misafir. Dolayısıyla 18 yaşına gelmiş gençlerimiz evdeki ikamet ve hane halkından sayılmıyor. Ailesiyle oturduğu ya da nüfusa kayıtlı olduğu şehre başvurabilir. Aile geliri değil, gencin geliri önemli.
"BORÇ BİTMEDEN SATILAMAZ, KİRAYA VERİLEBİLİR"
"Proje, TC vatandaşı olan herkes başvurabilir. TC vatandaşı olmuş, üzerinde evi olmayan herkes başvurabilir. Vatandaşlık alabilmesi için de evi olması gerekiyorsa, sonradan vatandaş olanlar konuya dahil gözükmüyor. Borcu bitmeden konutları devredemez, satamazlar. Kiraya vermesinde bir engel söz konusu değil. Sosyal konut projelerinde devir hakkı yok. Tespit halinde konuta el koyarız. Biz evi olmayanlara ev alma imkanı sunuyoruz"
KONUTTA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
*T.C. vatandaşı olmak
*Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmek veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak
*Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutu bulunmamak, TOKİ'den daha önce ev sahibi olmamak