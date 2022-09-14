TOKİ’ye aynı haneden kaç kişi başvurabilir? Aynı ailede yaşan kaç kişi TOKİ sosyal ucuz konut projesine başvurabilir?

"BORÇ BİTMEDEN SATILAMAZ, KİRAYA VERİLEBİLİR"

"Proje, TC vatandaşı olan herkes başvurabilir. TC vatandaşı olmuş, üzerinde evi olmayan herkes başvurabilir. Vatandaşlık alabilmesi için de evi olması gerekiyorsa, sonradan vatandaş olanlar konuya dahil gözükmüyor. Borcu bitmeden konutları devredemez, satamazlar. Kiraya vermesinde bir engel söz konusu değil. Sosyal konut projelerinde devir hakkı yok. Tespit halinde konuta el koyarız. Biz evi olmayanlara ev alma imkanı sunuyoruz"