TOKİ’ye üzerine ev, arsa, hisseli tapusu olan başvurabilir mi, başvuramaz mı? İşte 2025 TOKİ başvuru şartları

TOKİ'ye başvuru koşulları, özellikle mülkiyet durumu ve aile üyelerinin durumu açısından dikkatle inceleniyor. Aynı aileden iki kişinin başvurup başvuramayacağı ile üzerinde ev, arsa veya hisseli tapu bulunanların başvuru hakkı olup olmadığı, başvuru yapmayı planlayan vatandaşlar için kritik sorular arasında yer alıyor.
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 10 Kasım itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınmaya başladı. Kademeli günlerin ardından genel başvuruya açılan projede e-devlet üzerinden alınan başvurular 18 Aralık, banka şubeleri aracılığı ile alınan başvurular 19 Aralık itibarıyla son bulacak. Başvuru bedeli 5000 TL olarak alınıyor.
Farklı aile bireyleri (dede, 18 yaş üstü çocuk) projeye ayrı ayrı başvuruda bulunabilirken eşler arasından 1 kişinin başvurusu kabul edilecek.
10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar (18-30 yaş) bu kategoriye başvuru yapabilecek. 18-30 yaş aralığında başvuru yapacak vatandaşlar (kategori fark etmeksizin) öncelikli olarak; "Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibari ile tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır."
Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL'yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekmektedir. Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecektir.
İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.
İl Merkezindeki projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre)
İlçe'de yapılan projeler için İlçe'de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre)
Belde'de yapılan projeler için Belde'de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre)
Büyükşehirlerde İl Merkezi olarak belirlenen ilçelerde ikamet edenler İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.
İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.
