Toklu: Ülkemiz gibi Alanya da tek yürek oldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ile 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem 10 ilde yıkıma sebep oldu. Depremin ilk gününden itibaren Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve AFAD Alanya'da büyük bir yardım kampanyası başlattı.

Yardım kampanyasına 7'den 70'e 10 binlerce vatandaş destek oldu. Deprem anından itibaren Alanya halkının büyük bir kenetlenme örneği gösterdiğini söyleyen AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu: "İlk olarak Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saat 04:17'de meydana gelen 7,7 şiddetinde, ardından yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13:24'de 7,6 şiddetinde gerçekleşen iki büyük deprem, yaklaşık 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı geniş bir çevredeki 10 ilde büyük yıkıma yol açtı, 71 ilimiz ide büyük üzüntüye boğdu. Deprem anından itibaren devletimiz tüm kurumları ile sahada çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Depremin 10 ilimize yayılan yıkım etkisinin ardından ekiplerimiz canla, başla ve fedakarca bir mücadele içerisinde girdi. Devletimiz tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlarımızın ve gönüllülerin de desteğiyle arama kurtarma çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdü, sürdürmeye de devam ediyor. Depremden etkilenen 10 ilimiz için ülkemizde büyük bir yardım seferberliği başlatıldı. Alanya Kaymakamlığımız, Alanya Belediyemiz ve AFAD koordinesinde oluşturulan yardım toplama noktalarına Alanya'mızın yardımsever ve gönlü zengin halkı depremin ilk gününde büyük bir kenetlenme örneği göstererek deprem bölgesinde ki öncelikli acil ihtiyaçların karşılanması için 7'den 70'e herkes elinden geldiği kadar yardımda bulundu" dedi.

ALANYA KAPILARINI DEPREMZEDELERE AÇTI

Deprem sonrası Alanya halkının büyük bir yardım seferberliği içerisinde olduğunu aktaran Başkan Toklu devlet-millet el ele vererek bu felaketin yaralarını saracaklarını aktardı: "Bu gün itibariyle Alanya olarak toplam 703,691 ihtiyaç malzemesini deprem bölgesinde ki kardeşlerimize ulaştırdık. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bir çok ilde otellerin, yurtların be misafirhanelerin kapıları deprem bölgesinden tahliye edilen vatandaşlarımıza açıldı. Alanya'mızda toplam 193 otelde yaklaşık 24 bine yakın deprem mağduru kardeşimizi ağırlıyoruz. Ayrıca deprem bölgesinden yaralı olarak şehrimize gelen depremzedelerin tedavileri ALKÜ Eğitim ve Araştırma hastanemizde gerçekleşmiştir. Deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu afetin yaralarını devlet-millet el ele vererek saracağız. Beraberliğin ve dayanışmanın birleştiği noktadayız. Vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Geçmiş olsun Türkiye'm..." dedi.