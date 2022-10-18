Senaryosunu Aliya Nazarbayeva ve Timur Zhaksylykov'un üstlendiği Tomris filmi, 18 Ekim Salı akşamı TRT ekranlarına geliyor. Orijinal adı Tomiris olan dram, tarihi, savaş türlerinde olan film ile ilgili detaylar merak ediliyor. Kazak yapımı olan filmde, Pers kralı Büyük Kiros hakkında da hikayeler yer alıyor. Peki, Kazakistan yapımı olan Tomris filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tomris filmi nerede çekildi, ne zaman ve kaç yılında? İşte Tomris filmine dair tüm merak edilenler…