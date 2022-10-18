Senaryosunu Aliya Nazarbayeva ve Timur Zhaksylykov'un üstlendiği Tomris filmi, 18 Ekim Salı akşamı TRT ekranlarına geliyor. Orijinal adı Tomiris olan dram, tarihi, savaş türlerinde olan film ile ilgili detaylar merak ediliyor. Kazak yapımı olan filmde, Pers kralı Büyük Kiros hakkında da hikayeler yer alıyor. Peki, Kazakistan yapımı olan Tomris filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tomris filmi nerede çekildi, ne zaman ve kaç yılında? İşte Tomris filmine dair tüm merak edilenler…
TOMRİS FİLMİ KONUSU NEDİR?
Tomiris, bozkırların efsanevi kraliçesi Tomiris'in hikayesini konu ediyor. Tomris, M.Ö 6. yüzyılda kocasının ölümü üzerine tahta geçmek zorunda kalır. Bu sırada İskit-Saka İmparatorluğu dağılmak üzeredir.
Ancak onun askeri dehası, taktiksel ve siyasi becerileri imparatorluğun yeniden Orta Asya'nın hakimi haline gelmesini sağlar. Pers İmparatorluğu ile yaptığı savaşta ordusunu komuta eden Tomris, savaşı kazanıp Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı adını Türk ve dünya tarihine yazdırır.
TOMRİS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Almira Tursyn - Tomris, Massagetlerin kadın hükümdarı
Aizhan Lighg - Sardana, Tomris'in yardımcısı
Adil Akhmetov - Argun Beg, Tomris'in eşi
Erkebulan Dairov
Eduardo Minett
Gassan Mesud
Berik Aitzhanov
Azamat Satibaldi
TOMRİS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Bir dönem filmi olarak 2019 yılında vizyona giren Tomris'in çekimleri, Kazakistan'ın farklı yerlerinde gerçekleştirildi.