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Giriş Tarihi: 2.11.2024

Tomruk yüklü TIR 2 can aldı

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Tomruk yüklü TIR 2 can aldı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyolunda seyreden Erkan Görkem G.'nin kullandığı TIR'da yüklü tomruklardan 3'ü, yola düştü. TIR'ın arkasından gelen 4 otomobil ve bir hafif ticari araç ise tomruklara çarptı. 45 RJ 525 plakalı otomobilde bulunan Ömer Karabağ (70), olay yerinde, oğlu Ümit Utku Karabağ ise kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Eşi Şahiste Karabağ da ağır yaralandı. Malatya'da Berat Şahintürk'ün kullandığı otomobil, Hekimhan karayolu üzerindeki Yeni Mahalle yakınlarında kontrolden çıkarak defalarca takla attı. Ardından da alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araç sürücüsü Berat Şahintürk (24) ile yanındaki Nahide Zeyveli'nin (30) yanarak öldüğü belirlendi.

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Tomruk yüklü TIR 2 can aldı
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