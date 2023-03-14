Tomruk yüklü tırla kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi Kavşağı'nda meydana gelen olayda, sürücü M.K. idaresindeki tır, Kırıkkale istikameti seyri sırasında Kaman istikametinden Ankara istikametine seyreden sürücüsü H. İ. A.idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonetteki yolculardan Şaziye Akbaş hayatını kaybetti. 5 kişide yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Şaziye Akbaş ise hastane morguna kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle tırdaki tomruklar çevreye saçıldı.