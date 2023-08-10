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Giriş Tarihi: 10.8.2023 22:30 Son Güncelleme: 10.8.2023 22:31

Tonga'ya geldik iyi mi? diyen biri hangi okyanustaki bir ada ülkesindedir?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Tonga'ya geldik iyi mi? diyen biri hangi okyanustaki bir ada ülkesindedir? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Tonga’ya geldik iyi mi? diyen biri hangi okyanustaki bir ada ülkesindedir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 10 Ağustos 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Tonga'ya geldik iyi mi? diyen biri hangi okyanustaki bir ada ülkesindedir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (10 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Tonga'ya geldik iyi mi? diyen biri hangi okyanustaki bir ada ülkesindedir?



SEÇENEKLER

A- Büyük Okyanus (CEVAP)
B- Arktik Okyanusu
C- Hint Okyanusu
D- Atlas Okyanusu


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Tonga'ya geldik iyi mi? diyen biri hangi okyanustaki bir ada ülkesindedir?
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