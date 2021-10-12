Tonlarca çöp denize gidiyor

Antalya'nın pırıl pırıl olan falez parklarında çitlerin arkası adeta çöplüğe dönüştü. Çöpleri atanlar ile CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nin çöpleri temizlememesi, ortaya çirkin bir manzara çıkardı. Muratpaşa Belediyesi sınırları içinde yer alan şehrin en güzel manzaralarının izlendiği yerlerdeki doğal seyir terası özelliği taşıyan Falez 2 ve Falez 3 parkları, yaşanan vurdumduymazlık nedeniyle gizli birer çöplük oldu.

PİKNİKÇİLER KİRLETİYOR

Hafta sonları vatandaşların uğrak mekânları arasında yer alan parklar piknik için gelenlerin bıraktığı çöpler yüzünden içler arısı hale bürünmüş durumda. Çöplerin sorumsuz bir şekilde falez bandının üstüne atılmasıyla Akdeniz'in eşsiz güzelliğinin seyredildiği falezlerin manzarasına gölge düşerken hemen yanı başındaki Falez Plajları'na belediyenin ayrı bir özen göstermesi ise dikkat çekiyor.

MASKE VE ALKOL ŞİŞESİ DOLU

Her yıl tonlarca çöpün denize gittiğini belirten vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi.Atılan çöplerin içinde ise en çok alkol kutuları ve maske atıkları olduğunu dikkat çeken vatandaşlar, "Denizin içi de dışı da çöple dolu. Özellikle maskeni çokluğu dikkat çekiyor. Kentin altın boynuzsu falezlerde her yıl tonlarca çöp denize dökülüyor. Muratpaşa Belediyesi buna seyirci kalıyor" diye tepkilerini dile getirdiler.