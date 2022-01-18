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Giriş Tarihi: 18.1.2022 10:11 Son Güncelleme: 18.1.2022 10:12

Tonlarca kaçak tütün ele geçirildi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Tonlarca kaçak tütün ele geçirildi

Adana polisi yaptığı baskında 1,5 ton kaçak tütün, 8 milyon 440 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaptı, şüpheli otobüsleri ise uygulama noktasında durdurdu.

ADLİ KONTROL
KOM ekipleri, adreslerde ve otobüslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 8 milyon 440 bin makaron, 1.5 ton tütün, 4 bin doldurulmuş sigara, 3 bin paket elektronik sigara kartuşu, 2 bin paket sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tonlarca kaçak tütün ele geçirildi
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