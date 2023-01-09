Haberler Yaşam Haberleri Tonlarca kaçak tütünle yakalandılar! Piyasa değeri 12 milyon lira
Giriş Tarihi: 9.1.2023 10:51 Son Güncelleme: 9.1.2023 10:56

Tonlarca kaçak tütünle yakalandılar! Piyasa değeri 12 milyon lira

İstanbul’da düzenlenen “Kaçak Tütün” operasyonunda piyasa değeri 12 milyon lira olan tonlarca kaçak tütün ve kaçak malzeme ele geçirildi. 20 kaçakçı gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tonlarca kaçak tütünle yakalandılar! Piyasa değeri 12 milyon lira

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Esenler İlçesi'nde "İş Yeri" görünümlü bir depoya ve Başakşehir İlçesi'ndeki bir iş merkezi içerisinde camları gazete kağıtlarıyla kapatılmış bazı adreslere "Kaçak Tütün" baskını yaptı. "Kaçak Nargile Tütünü" imalatı için kullandıkları kıyılmış tütünleri, nargile tütünü aromalarıyla hamur yoğurma makinelerinde karıştırarak imal ettikleri sahte nargile tütünlerini satarak piyasaya sürmeye hazırlanan ve tütün kaçakçılığı yapan 20 kişi gözaltına alındı.

10 TONDAN FAZLA KAÇAK TÜTÜN BULUNDU

Piyasa değeri 12 milyon lira olan 56 bin 569 paket gümrük kaçağı sigara, bin 607 adet gümrük kaçağı puro, 737 adet kaçak elektronik sigara, 102 adet kaçak elektronik sigara likidi, 26 bin 836 yaprak kaçak sigara kağıdı, 6 ton 961 kilogram kaçak nargile tütünü, 2 ton 70 kilogram ham kaçak tütün, 445 bin gram aroma maddesi, bin 870 litre nargile imalatında kullanılan gliserin maddesi ele geçirildi. Adreslerde ayrıca üç adet paketleme makinesi, çok sayıda hamur yoğurma makinesi, poşet vakumlama makinesi, hassas terazi ve poşet ağızlarını yapıştırma makinesi de bulundu.

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Tonlarca kaçak tütünle yakalandılar! Piyasa değeri 12 milyon lira
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