Tonya Belediye Başkanı Beşel makam odasında darbedildi

Osman Beşel, makamında bir süre tartıştığı 2 belediye personeli tarafından darbedilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Beşel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

İki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı aynı zamanda Tonya halkının iradesine saldırıdır. Saldırganların hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağım. Başkanımıza çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.