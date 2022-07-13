Top otomobile çarptı 2 aile birbirine girdi

Adana'da 16 yaşındaki Y.G. ve 14 yaşındaki kardeşi M.G. evlerinin önünde top oynamaya başladı. Maç yapan kardeşlerden Y.G.'nin çektiği şut İhsan Ç.'nin otomobile çarptı. İhsan Ç., önce balkondan çocukları azarladı, daha sonra evlerine giderek ailesine şikayette bulundu. Çocukların annesi Z.G'nin tepki vermesi üzerine taraflar arasında çıkan kavga bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

"KONUYU NEDEN BU KADAR BÜYÜTÜYORSUN?"

Olay, 5 Temmuz günü Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Z.G. (38) ile Mesut G. (38) çiftinin çocukları Y.G. (16) ve M.G. (14) sokakta top oynamaya başladı. Bu sırada çocukların topu, komşuları İhsan Ç.'nin (47) sokakta park halindeki otomobiline çarptı. İhsan Ç. çocukları azarladıktan sonra ailenin evine gidip, "Çocuklarınız otomobilime zarar veriyor" dedi. Anne Z.G.'de tepki verince iki aile arasında tartışma çıktı.

SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine İhsan Ç. baba Mesut G.'i darbedip evine döndü. Amcasının dayak yediğini öğrenen Mustafa G. (22) telefonla aradığı arkadaşları Murat K., Mehmet Z.Ö. (21) ve İbrahim E.'yi (22) oturdukları sokağa çağırdı. Mehmet Z.Ö., sokağa çağırdığı İhsan Ç.'ye tabancayla ateş açtı. Bunun üzerine İhsan Ç.'nin kardeşi Yasin Ç.de (41) pompalı tüfekle karşılık verince sokak ortasında çatışma çıktı. Silahlı kavgada İhsan Ç., yakınları İrfan, Yasin ve A.Ç. ile diğer aileden Mehmet Z.Ö. ve İbrahim E. yaralandı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan İhsan Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde çalışma yapan polis, 8 boş pompalı tüfek kartuşu ve 7 boş tabanca kovanı bulurken, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve 3 pompalı tüfeğe de el koydu. Gözaltıma alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mustafa G., Murat K. ile Yasin Ç. çıkarıldıkları mahkeme tutuklandı. Hastaneden taburcu olan Mehmet Z.Ö.'de sonradan cezaevine gönderildi.