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Giriş Tarihi: 8.11.2022 21:51

Topallayan köpeğin bacağından 200'den fazla 'saçma' çıktı

İzmit'te topalladığı için mahalle sakinleri tarafından veterinere götürülen 'Fındık' isimli bir sokak köpeğinin sağ bacağında 200'den fazla saçma tespit edildi.

DHA
Topallayan köpeğin bacağından 200’den fazla ’saçma’ çıktı

İzmit Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 2 aydır topallayan 'Fındık' adındaki bir sokak köpeğini gören mahalle sakinleri, köpeği veterinere götürdü. Veterinerde yapılan kontrollerde röntgen filminin çekilmesiyle, köpeğin sağ bacağında 200'ün üzerinde saçma olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahalledeki hayvanseverler, konu hakkında polis merkezine giderek şikayette bulundu. Köpek, hayvanseverler tarafından koruma altına alındı. Polis, olayın kim tarafından, ne zaman ve ne şekilde gerçekleştiğine yönelik çalışma başlattı.

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Topallayan köpeğin bacağından 200'den fazla 'saçma' çıktı
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