Tophane Çeşmesi’ni yakan şüpheli tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda, I. Mahmud tarafından 1732 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en büyük üçüncü çeşmesi olarak bilinen Tophane Çeşmesi, önceki gün O.G.Y.'nin (61) yaktığı ateş nedeniyle zarar görmüştü. Çeşmenin yandığı anların görüntüleri ortaya çıkarken, gözaltına alınan O.G.Y., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin daha önceden 'İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme', 'Kasten yaralama' ve 'Taksirle öldürme' suçlarından poliste 5 suç kaydının olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli O.G.Y., 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından sevk edildiği adliyede hâkimlik sorgusunun ardından tutuklandı. Şüphelinin ilk ifadesinde "Isınmak için ateş yaktım, tarihi eser olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi. Çeşmenin yandığı anlara ait cep telefonu görüntüsü de ortaya çıktı.