Topkapı sarayı dijitalleşiyor: “Topkapı Sarayı Dijital Müzesi“ projesi hayata geçiriliyor

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı himayelerinde hayata geçirilen "Topkapı Sarayı Dijital Müzesi" projesi ile Topkapı Sarayı'nın zengin tarihi ve kültürel mirasını, 21. yüzyılın yenilikçi teknolojileri ve modern müzecilik anlayışıyla buluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

"Topkapı Sarayı Dijital Müzesi" projesinin temel amacının, Topkapı Sarayı'nın zengin tarihi ve kültürel mirasını, 21. yüzyılın yenilikçi teknolojileri ve modern müzecilik anlayışıyla buluşturmaktır. Bu sayede, ziyaretçilere geleneksel sergileme yöntemlerinin ötesinde, interaktif, sürükleyici ve akılda kalıcı bir deneyim sunulması hedeflenmektedir. Proje, tarihi mirası gelecek nesillere en doğru ve etkili şekilde aktararak, özellikle gençlerin tarihe olan ilgisini artırmayı ve İstanbul'un kültürel turizmine dünya çapında bir değer katmayı amaçlamaktadır.

PROJE TOPKAPI SARAYI KOMPLEKSİNDE AZİZİYE KIŞLASINDA KURULACAK

Dijital Müze, Topkapı Sarayı kompleksinde yer alan tarihi Aziziye Kışlası'nda kurulacaktır. Müze içerisinde ziyaretçileri karşılayacak olan dijital içerikler şunları kapsamaktadır: Üç Boyutlu ve Hiper-Realistik Animasyonlar: Tarihi olayların, savaşların, saray yaşamının ve mimarinin canlandırıldığı yüksek çözünürlüklü animasyonlar. Hologram Teknolojisi: Padişahlar, önemli tarihi şahsiyetler ve objelerin holografik yansımalarla sergilenmesi. İnteraktif Ekranlar ve Projeksiyonlar: Ziyaretçilerin dokunarak veya hareketle kontrol edebileceği, tarihi bilgi ve görseller sunan yüzeyler. LED Ekran Grafikleri: Mekanın atmosferini zenginleştiren, sanatsal ve bilgilendirici dinamik grafikler. Tüm bu içerikler, ziyaretçileri Osmanlı İmparatorluğu'nun görkemli atmosferine taşıyacak bütüncül bir deneyim sunmak üzere tasarlanacaktır.

PROJEYİ CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİMAYE EDECEK

Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde, alanlarında uzman kurum ve kuruluşlar iş birliği yapmaktadır: Himaye Eden Kurum: T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Projenin vizyonunu belirlemekte, tarihi mekanın kullanımını sağlamakta ve tüm süreçlerin denetimini yürütmektedir. Yapımcı Firma: Desa Film ve Dijital Yapımlar İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Projenin genel yapımcılığını ve koordinasyonunu üstlenerek, tüm paydaşlar arasındaki uyumu ve projenin planlandığı şekilde ilerlemesini sağlamaktadır. İçerik ve Deneyim Tasarımı: Dorya Deneyim Medya ve İçerik A.Ş. Müzenin yaratıcı konseptini, senaryosunu ve ziyaretçi deneyimini tasarlamakta; hologram, animasyon ve interaktif yazılımlar dahil olmak üzere tüm dijital içeriklerin üretimini gerçekleştirmektedir.

AKADEMİK DANIŞMANLIĞI BELEK ÜNİVERSİTESİ YAPACAK

Projede yer alan tüm tarihi bilgilerin, canlandırmaların ve anlatımların doğruluğunu akademik bir titizlikle denetlemektedir. Üniversitenin tarih ve sanat tarihi alanındaki uzman akademisyenleri, projenin güvenilir bir başvuru kaynağı olmasını sağlamaktadır. Belek Üniversitesi tarafından akademik danışmanlık yapılacak.

PROJE 2026 YILI ORTALARINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Projenin içerik üretim ve kurulum çalışmalarının 2026 yılı ortalarında tamamlanması ve müzenin kısa bir süre sonra ziyarete açılması planlanmaktadır.

Bu proje, tamamlandığında Türkiye'nin en modern ve teknolojik müzelerinden biri olarak hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük ilgi görecektir.