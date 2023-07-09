Haberler Yaşam Haberleri Topkapı Sarayı’nda korkutan yangın
Giriş Tarihi: 10.7.2023

Topkapı Sarayı’nda korkutan yangın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Topkapı Sarayı’nda korkutan yangın
İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun Avlusu'nda restoran olarak kullanılan tarihi Dış Karakol binasında dün saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatıya yayılan yangın nedeniyle çevredeki bir otelde tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin farklı noktalardan yaptığı çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yangına ilk müdahaleyi Milli Saraylar'a bağlı itfaiye ekibinin yaptığı belirtildi. Yangının ardından Topkapı Sarayı'na ziyaretler dün rutin şekilde devam etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kızılay'ın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu
Huzuru bozana sınırdışı
Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü: Liderler Vilnius konusunda mutabık kaldı
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
SON DAKİKA: ABD duyurdu: DEAŞ lideri Suriye'de öldürüldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sivrisinek alarmı! Uzmanlar Asya Kaplanı sivrisineği için uyarıyor
Son dakika: Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katıyor! Anlaşma sağlandı...
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Sen tek adamsın, 20 yıl yenilsen de partinin başından gitmezsin
ARKADAŞINA GÖNDER
Topkapı Sarayı’nda korkutan yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA