Topkapı Sarayı’nda korkutan yangın

İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun Avlusu'nda restoran olarak kullanılan tarihi Dış Karakol binasında dün saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatıya yayılan yangın nedeniyle çevredeki bir otelde tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin farklı noktalardan yaptığı çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yangına ilk müdahaleyi Milli Saraylar'a bağlı itfaiye ekibinin yaptığı belirtildi. Yangının ardından Topkapı Sarayı'na ziyaretler dün rutin şekilde devam etti.